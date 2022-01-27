《街頭女戰士》掀起舞蹈旋風…“舞者職業，獲得認可”“音樂和舞蹈，在各自領域覺醒”. January. 27, 2022 07:52. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 去年秋天，刮起了前所未有的舞蹈旋風。這是受講述韓國著名女舞蹈演員對決的Mnet女子舞者綜藝《街頭女戰士》（Street Woman Fighter）的影響。舞蹈熱潮的中心有兩位領袖。從《街頭女孩鬥士》開始，企劃了《街頭女舞者》、今年夏天的《街頭男戰士》的責任制作人（CP）權英贊和“爲沒有受到關注的舞蹈演員而出演”的舞蹈界“王姐”莫妮卡就是其主人公。24日，記者在首爾麻浦區見到了他們，並談到了“一場風暴”。 權CP說：“《街頭女戰士》讓大衆認可了舞者這一職業。”莫妮卡也說：“以前舞蹈演員們因爲沒有音樂就不能跳舞的想法而不被認可。通過《街頭女戰士》在很大程度上得到了改善。音樂爲了得到愛，舞蹈存在，更進一步來說，不管什麽優先，在各自的領域都值得尊重。 在個性強的工作人員和導演之間，兩人都注意到了彼此的優點。權CP選擇了莫妮卡的自信，莫妮卡選擇了權CP的溫柔。權CP在不同的節目中與制作團隊進行不同的溝通。“執導《街頭女戰士》的崔正南導演過去也曾執導過舞蹈節目。我尊重他們，充分聽取他們的意見，並鼓勵他們。導演《街頭女孩鬥士》的金娜妍導演是通過這個節目出道的，所以想減輕不安感，給予充分信任。” 被權CP評價爲“具備實力和自信的隊長”的莫妮卡以“我絕對不會輸”成爲了話題。莫妮卡以這種精神站在了生存節目的前列。但她也有過回避競爭的20多歲時期。莫妮卡坦白說：“如果把精力集中在勝負上，結局就會變得虛無，那時我討厭自己拿競爭這個孩子當借口。”但是她通過《街頭女戰士》意識到了競爭不僅僅是獲勝。她說：“如果進行正確的競爭，就能發現自己的能力，也能建立盟友。因爲有了我要照顧的人。我終于明白善意的競爭了。” 今年他們也會堅守自己的位置。權CP說：“通過《街頭女戰士》、《街頭女孩鬥士》向大衆宣傳了舞蹈的樂趣，希望通過《街頭男戰士》確保全球粉絲。”莫妮卡表示：“對于很難確定特定類型的舞蹈的人，用‘個性強’來代替‘難以理解’的人越來越多。將以感恩的心爲動力，與在原地不被人發現的舞者一起跳舞。”

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