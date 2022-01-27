拜登：「如果俄羅斯入侵烏克蘭，將直接製裁普京」. January. 27, 2022 07:52. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登當地時間25日表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將直接製裁俄羅斯總統普京。他發出了強烈的警告，即美國有可能斷絕與俄羅斯的外交關系，回到冷戰時期的對抗格局。 拜登當天在華盛頓會見記者時，被問到「如果俄羅斯入侵烏克蘭，是否會對普京總統個人進行製裁」時，他回答說：「是的。我們會看到（製裁）。」到目前為止，美國列入製裁名單的外國首腦只有朝鮮國務委員長金正恩（2016年）、委內瑞拉總統馬杜羅（2017年）、伊朗最高領導人哈梅內伊（2019年）。這些國家實際上都是與美國斷絕外交關系的國家。如果成為美國的製裁對象，在美國境內的資產將被凍結，並被全面禁止與美國個人、企業進行交易。 特別是，拜登政府高層當局人士當天表示：「正在與天然氣生產國討論增加全世界主要天然氣的產量，向歐洲供應天然氣的方案，」「即使（俄羅斯）減少對歐洲的能源供應，歐洲也可以確保替代能源供給源。」美國所構想的金融、出口製裁措施將禁止占俄羅斯總收入三分之二的石油和天然氣出口。 白宮高層相關人士表示：「過去的漸進式製裁方式已經退出，」「此次將從（製裁）梯子的頂點開始，繼續維持下去。」這意味著將同時實施對整個俄羅斯政治經濟造成直接打擊的超強製裁，並長期持續下去。

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