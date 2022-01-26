IS東西：“對加拿大電池再生利用公司進行股份投資”. January. 26, 2022 07:53. by 李새샘 iamsam@donga.com. 中堅建設公司“IS東西”將正式進入電池再生利用（回收利用）市場。其戰略是，通過這種方式，將電池再生利用事業發展成爲ESG（環境、社會、支配結構）經營的核心事業。 IS東西公司25日表示，已確保了加拿大電池再生利用公司“Lithion”5%以上的股份。據此，公司確保了Lithion擁有技術的國內事業壟斷權，並同時進軍世界市場。Lithion在锂離子電池再生方面被評爲擁有世界最高水平技術的公司。該公司采用了在粉碎廢電池時不産生粉塵和廢水的環保濕式施工法，在ESG領域也具有競爭力。 IS東西公司在2019年收購了Insunent的子公司Insunmotors，去年投資TMC（Town Mining Company）等，正在積極開展電池再生利用事業。Insunmotors是國內最大的汽車回收利用企業，擁有廢電池回收、拆卸、保管等技術和專利。TMC是一家掌握了將電池生産過程中産生的廢金屬料再利用爲電池材料的技術和專利的公司。 IS東西公司計劃今後投資約3000億韓元，在國內建設適用Lithion技術的廢電池處理設施。一旦竣工，每年可處理約7500噸廢電池（相當于約1.5萬輛電動汽車的量）。此外，還計劃增設采用Lithion濕式技術，每年可處理1.5萬噸電池原材料的工廠。 IS東西公司有關負責人表示：“通過此次投資，我們具備了廢電池回收、粉碎和再利用的電池再生産業價值鏈，確保了競爭力”，“我們將以環保新技術引領國內充電電池再生利用市場。”

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