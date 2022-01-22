最終是欠債11萬億韓元编制1月补充預算，執政黨與在野黨还在主張給予更多支持. January. 22, 2022 07:22. . 韓國政府昨天召開國務會議，確定了14萬億韓元規模的補充預算案。這是現政府第10次追加預算。這也是連續3年在選舉之前編製補充預算。為此，政府決定增加11.3萬億韓元國債，但朝野卻像增加賭註一樣，競相要求增加國債。2月中旬在國會通過時，規模很有可能會大幅擴大。 政府補充預算案的核心，是在因新冠疫情銷售額減少的320萬名個體戶、小工商業者的基礎上追加旅遊、住宿行業等，分別發放300萬韓元的防疫補助。雖然去年的稅收高於預想，但在4月結算之前還不能動用，最終只能依靠債務。由此，今年的綜合財政收支赤字為68.1萬億韓元，累計國債增至1075.7萬億韓元，且國債占國內生產總值的比率也將首次超過50%。 共同民主黨立即宣布增加預算。該黨總統候選人李在明昨天表示，「用下屆政府的財源籌集35萬億韓元，迅速進行支援，」向在野黨總統候選人們提議舉行會晤。國民力量候選人尹錫烈也曾表示，「應該根據損失程度，在50萬億韓元以內提供充分的支援」，因此朝野達成一致的可能性增大。新年預算案墨水還沒幹就製定「1月補充預算」，這一不好的先例是朝野政治勾結形成的。 大選在即，朝野競相「傾囊相助」的副作用已經顯現。隨著赤字國債發行量的增加，國債利率上升（國債價格下降），正在推高市場利率。再加上韓國銀行上調基準利率、美聯儲提前上調利率的預測，個體戶和家庭的利息負擔正在迅速增大。即使再給補助，利息負擔也會更快地增加。隨著貸款利息負擔的增加，房地產市場的全租減少，月租交易比重正在劇增。政府的支出增加會助長消費者物價的上升，給百姓的生活帶來壓力。 更何況，去年觸發政界補充預算要求的60萬億韓元超額稅收中，都是房價上漲近半、懲罰性課稅導致的轉讓所得稅、綜合房地產稅等房地產稅收暫時增加。在「交易懸崖」來臨的今年，相關稅收急劇減少，財政狀況出現了惡化的征兆。如果還剩下最起碼的合理判斷力，朝野兩黨就應該在國會補充預算審議過程中克製過度增額，減少不必要的預算支出，表現出減少未來一代負擔的誠意。

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