完成疫苗接種的確診患者，隔離期從10天縮短為7天……死亡時「先葬禮後火葬」. January. 22, 2022 07:23. by 李智允記者 asap@donga.com. 從26日起，完成疫苗接種的新冠確診患者的隔離時間將從10天減少到7天。如果死於新冠疾病，到目前為止必須先火化，但從27日開始，將可以像其他死亡者一樣舉行葬禮後再火化。為應對「奧密克戎毒株」大流行，韓國政府21日公布了防疫體系轉變方案。 不是重癥患者的新冠確診患者，如果已經接種新冠疫苗，只需隔離7天即可。完成第二劑疫苗接種過了180天或沒有接種疫苗的確診患者，要像現在一樣隔離10天。海外入境者的隔離期限也將維持在10天。 新冠口服藥物的用藥對象也將從26日開始擴大。此前，只有65歲以上或免疫力低下的患者才能服用輝瑞的帕克斯洛韋德，但今後60歲以上患者也將加入。另外，此前其中只有居家治療者和入駐生活治療中心者才能得到帕克斯洛韋德處方，但今後療養醫院、療養設施、傳染病專門醫院的患者也將得到處方。 感染奧密克戎毒株的確診患者比率超過50%的光州市、全羅南道和京畿道的平澤市、安城市，將從26日開始改變新冠病毒檢測方式。如果沒有其他癥狀，只有密切接觸者、60歲以上、收到醫生意見書的人才能接受基因擴增（PCR）檢查。此外，用自我檢查工具進行檢查或在呼吸器官專門診所接受快速抗原檢查，出現陽性後才能接受PCR檢查。其他地區如果奧密克戎感染者超過半數，也將改為這種方式。

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