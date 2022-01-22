美國緊縮警報-局勢不穩導致亞股市同時下跌. January. 22, 2022 07:23. by 朴民宇記者、全南赫記者 minwoo@donga.com,forward@donga.com. 受美國納斯達克指數持續下跌的影響，韓國綜合股價指數（KOSPI）指數下跌近1%，跌至去年的最低值（2839.01）。日本、中國、中國台灣等主要亞洲股市也紛紛下跌。 21日，韓國綜合股價指數比前一天下跌0.99%（28.39點），以2834.29收盤。這是自2020年12月29日（2820.51）以後1年以來的最低值。韓國科斯達克指數（創業板）下跌1.65%，以942.85收盤。 在有價證券市場，外國投資者（2230億韓元）和機構投資者（6438億韓元）的淨抛售導致指數下跌。市價總額排在前兩位的三星電子（-1.18%）和SK海力士（-4.80%）的跌幅較大。 亞洲主要股市也隨之動蕩。日本日經平均股價（-0.90%）、中國上海綜合指數（0.91%）、中國台灣加權指數（-1.75%）等均下跌1%左右。 以技術股爲主的納斯達克指數20日（當地時間）下跌1.30%，對包括韓國在內的亞洲股市産生了負面影響。隨著美國聯邦儲備制度（Fed）的早期緊縮恐慌擴大，美國長期國庫券利率上升，回避危險資産的心理日趨明顯。Netflix因用戶停滯和對今後競爭加劇的擔憂，在交易時間外股價下跌20.22%等，新冠病毒受惠股紛紛受到了打擊。 據全球虛擬資産信息網站“Coinmarketcap”稱，21日下午4時30分，比特幣的價格比24小時前下跌7.39%，跌破了4萬美元大關。

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