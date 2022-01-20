新冠疫情兩年，相比著急地谈论「希望」，更是應對更大危機的時候. January. 20, 2022 08:03. . 韓國出現首例新冠患者至今已有2年。前所未有的傳染病先後四次引發大流行，截至19日零時，共有70.5902萬人感染，6452人喪生。感染者每100人中有1.4人死亡，死亡人數是每年交通事故死亡者的2倍左右。 幸存者的日常生活也徹底改變了。在家辦公、遠程上課、戴口罩已成為新的日常生活，實施防疫通行證後，如果不接種疫苗，連餐廳和咖啡廳都不能出入。新冠疫情兩年間，30萬名個體戶含淚停業，停業店鋪拆遷企業正在享受苦澀的繁榮。據悉，確診患者有負罪感、個體戶有無力感、其余因保持社交距離而有憂郁感而被分類為「自殺危險群」的，每10名國民中就有3名。 雖然新冠疫苗接種完成率達到85%，甚至出現了治療藥物，但新冠疫情並沒有結束的跡象。反而出現了傳播力比德爾塔強3倍的奧密克戎變異毒株，正在世界範圍內引起第五次大流行。隨著韓國也進入奧密克戎的影響範圍，確診患者也轉為增加趨勢。以19日零時為準，一日新增確診患者為5805人，自上月30日（5034人）以後，時隔20天再次超過5000人。有預測稱，最快從明天開始，奧密克戎毒株將成為優勢種，下周每天的確診患者將激增到1萬至2萬人。 政府計劃，一旦每天確診患者達到7000人，就進入「奧密克戎應對階段」，讓未滿65歲的人到社區醫院接受檢查和診療。診斷和治療體系將根據奧密克戎毒株進行全面改組。但是，距離7000人只剩下1200人，至今還沒有公開參與診斷及診療的社區醫院的規模。是不是在白白浪費應對奧密克戎的黃金時間?要盡快發表具體方案，避免出現混亂。 世界衛生組織總幹事譚德塞表示：「大流行的結束還很遙遠。不能輕視奧密克戎。」新冠疫情度過一個難關後，又出現了更大的流行趨勢。與其著急忙慌地說「看到了隧道盡頭」，不如培養防疫和治療力量，即使面臨更大的危機，也能綽綽有余地戰勝危機，幫助因新冠疫情而摔倒的人恢復日常生活。

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