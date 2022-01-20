阿聯酋石油設施遭襲……國際油價創7年來新高. January. 20, 2022 08:04. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 國際油價飆升至7年零3個月以來的最高水平。據分析，這是因為也門反政府武裝攻擊主要產油國阿聯酋石油設施等，導致供給受阻的可能性增大。 當地時間18日，美國紐約商業交易所的2月份西部得克薩斯產原油比前一日上漲1.9%（1.61美元），以每桶85.43美元收盤。這是自2014年10月以來的最高水平。與去年底相比，油價暴漲了13.6%（10.22美元）。 由於冬季取暖需求、經濟恢復趨勢等原因，原油需求持續上升，但隨著供給不足的憂慮增大，油價正在上漲。俄羅斯和烏克蘭的軍事緊張局勢加劇了俄羅斯產原油供應的不安。此外，也門反政府武裝對阿聯酋石油設施的攻擊也加劇了供給受阻的憂慮。 全球投資銀行高盛預測，到今年夏天為止，經合組織會員國的石油庫存將降至2000年以來的最低水平。據路透社報道，石油輸出國組織（歐佩克）相關人士表示：「油價的上升勢頭今後幾個月可能會持續下去，每桶可能會超過100美元。」 產業通商資源部當天與主要煉油企業等召開了「石油市場盤點會議」，盤點了最近國際油價上漲趨勢帶來的國內供需情況。 隨著油價持續走高，對能源引起的通貨膨脹的擔憂正在加大。去年12月液化天然氣現貨進口價格為每噸892.03美元，與1年前（358.45美元）相比暴漲了148.9%。而且，政府計劃在今年4月和10月分兩次上調電費。

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