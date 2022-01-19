美國媒體：「每5名美國人中就有1人感染新冠病毒」. January. 19, 2022 07:45. by 紐約=常駐記者 柳在東、金秀賢記者 newsoo@donga.com，ksh@donga.com. 據調查，每5名美國人中就有1人患上或曾經患有新冠感染癥。但是，隨著確診患者的增加勢頭有所放緩，有人期待奧密克戎毒株的擴散已達到頂點。相反，日本再次進入了「奧密克戎嚴寒期」。中國就北京一名奧密克戎確診患者的感染途徑戰戰兢兢。 一直統計新冠感染人數的美國約翰斯霍普金斯大學當地時間17日表示，美國累計確診患者達6640.5萬多人。即全球性大流行兩年間，美國3.3189億人口中有20%感染了新冠病毒。 但近來美國確診患者增勢有所放緩。據當天《紐約時報》的自行統計，截至前一天，美國一周平均日增確診患者為80.1903萬人。雖然比奧密克戎正式擴散前的一個月前多7倍左右，但從13日開始的4天裏，日增確診患者維持在80萬人左右。 被稱為奧密克戎毒株初期擴散發源地的紐約州，一周平均每10萬人的日增確診患者，從9日的381.7人下降到16日的250.6人。紐約州州長凱西·霍科爾表示：「新冠病毒的雲彩正在離開。」 在確診患者呈減少趨勢的英國，也有觀點認為大流行可能結束。世界衛生組織新冠疫情特使大衛·納瓦羅表示：「隧道盡頭，曙光在望」，「要防範其他變異毒株的出現和奧密克戎變異的劇增。」 截至17日，日本連續4天每天確診患者超過2萬人，東京等11個地方自治團體決定從21日開始發布為期3周的重點措施，這是僅次於緊急事態的第二級強有力的措施。法國當天住院患者為25775名，時隔13個月超過25000人。 中國表示，15日發生的北京首例奧密克戎確診患者可能是通過國際郵件感染的。北京市疾病預防控製中心副主任龐星火表示：「從在加拿大（向確診患者）郵寄的郵件采集標本並檢測後，檢測出了奧密克戎毒株」，「不能排除確診患者是從觸摸過的郵件中感染的可能性。」 此外，新冠病毒疫苗製造商莫德納表示，最早將於明年秋天推出同時預防新冠病毒和流感病毒的「結合疫苗」。

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