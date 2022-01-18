反正獎牌是俄羅斯的？. January. 18, 2022 07:49. by 金東昱 creating@donga.com. 能否有人阻止俄羅斯女子花樣滑冰三人幫的獨霸局面？ 16日，在愛沙尼亞塔林結束的2022國際滑聯（ISU）花樣滑冰歐洲錦標賽女子單人滑比賽中，3名俄羅斯選手全部登上領獎台。獲得總分259.06分的卡米拉•巴利耶娃（16歲）獲得第一名，緊隨其後的是安娜•謝爾巴科娃（18歲•237.42分）、亞曆山德拉•特魯索娃（18歲•234.36分）。 俄羅斯花樣滑冰3人幫氣勢凶猛。她們在本賽季ISU大會上一直占據著領獎台。本賽季的最高分記錄也是她們所占據的。巴利耶娃（272.71分•羅斯特萊科姆杯）、謝爾巴科娃（237.42分）、特魯索娃（234.36分•以上歐洲錦標賽）分列前三名。而最高分前6名也都是俄羅斯選手，日本選手坂本花織（22歲•日本）勉強名列第七名。特別是巴利耶娃的分數在男子單人滑選手中也可以排在第8位，具有絕對優勢。即使俄羅斯3人幫在比賽中出現一兩次失誤，排名也不會出現大的變動。 海外媒體預測，在北京冬奧會上，俄羅斯三人幫將橫掃領獎台。代表美國參加奧運會的凱倫•陳（23歲•華裔選手陳楷雯）表示：“俄羅斯3人幫的技術要素真是令人驚訝。能跳出那麽多的四周跳和三周半跳，真是了不起。”海外媒體甚至表示：“除俄羅斯外，其他女單選手登上領獎台的方法就是俄羅斯選手中的一人受傷。” 巧合的是，俄羅斯3人幫都在莫斯科三寶70滑冰俱樂部接受教練葉特裏•圖特貝裏澤（48歲）的指導。圖特貝裏澤教練曾培養出2018年平昌冬奧會金牌阿裏娜•紮吉托娃（20歲）和銀牌葉夫根尼娅•梅德韋傑娃（23歲）。ABC新聞評價說：“圖特貝裏澤教練最大限度地發揮選手的優點的能力非常突出。”此外，原本跳躍能力較弱的巴利耶娃在旁邊看著“跳躍精靈”特魯索娃的四周跳受到刺激，現在已經成爲世界一流跳躍選手，這一點也值得關注。 當然，目前還不知道誰會站在北京的領獎台上。美國代表隊的17歲選手阿莉莎•劉說：“奧運會還沒有開始。但是（因爲俄羅斯三人幫）不知道該怎麽辦”，警惕俄羅斯三人幫獨霸舞台。

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