70多歲老將斯普林斯汀去年收入7000億韓元，“流行歌星第一名”. January. 17, 2022 08:41. by 金秀賢記者 newsoo@donga.com. 美國搖滾傳奇人物“老板”布魯斯•斯普林斯汀（73歲•照片）在2021年成爲全世界流行歌手中最會賺錢的歌手。 美國音樂雜志《滾石》14日（當地時間）公開了去年收入最高的10名流行歌手。占據第一位的斯普林斯汀去年的收入約爲5.9億美元（約7080億韓元）。 70多歲的老將斯普林斯汀能夠超越現役流行歌手占據第一位的秘訣是“歌曲版權銷售”。去年12月，斯普林斯汀將自己全部歌曲的版權轉讓給了索尼音樂。據悉，合同金額爲5.5億美元（約6545億韓元）。 此次統計的收入前10名中有6人也是通過版權銷售獲得巨大收入的人物。保羅•西蒙（第3位•2.6億美元）、瑞恩•泰德（第5位•2億美元）、嗆辣紅椒合唱（第6位•1.45億美元）等歌手也將自己歌曲的版權全部轉讓給了大型唱片公司或音樂著作權投資企業。 以事業或唱片銷售代替著作權銷售登上榜單的歌手只有Jay Z（第2位•4.7億美元）、將法律名稱改爲“Ye”的坎耶•韋斯特（第4位•2.5億美元）、泰勒•斯威夫特（第10位•8000萬美元）等3人。 《滾石》雜志介紹說，由于新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情大流行，歌手們登台的機會消失，而隨著著作權銷售的活躍，出現了這種現象。媒體評價說：“令人驚訝的是，戰勝全球性大流行病（pandemic-proof）的職業是‘搖滾明星’。”

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