“強勢姐姐”們的對決…拍打高爾夫球迷的心髒. January. 15, 2022 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 高爾夫的季節又回來了。2022賽季美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽將通過于21日在美國佛羅裏達州奧蘭多舉行的揭幕戰“希爾頓分時度假冠軍賽”拉開大長征的帷幕。在總共34場大賽中，來自全球最優秀的選手將一較高下。 最受關注的是世界排名第一的內莉•科達（24歲•美國）和排名第二的高真榮（27歲）的競爭格局。上賽季獲得巡回賽4勝、拿下2020年東京奧運會金牌的科達和獲得巡回賽5勝、斬獲年度最佳球員獎的高真榮的兩強格局有望延續到本賽季。 海外媒體也在關注。加拿大媒體TSN最近整理了新年高爾夫界的主要懸念等，並指定兩位選手爲最佳競爭對手。該媒體表示，請暫時忘記美國職業高爾夫（PGA）巡回賽的代表宿敵—布賴森•德尚博（29歲•美國）和布魯克斯•科普卡（32歲•美國）。美國《高爾夫周刊》也是在今年賽季LPGA巡回賽上值得期待的5個方面中，第一個選擇了兩位選手的競爭。“（兩人的競爭格局）擁有可以將巡回賽推廣至全球範圍的力量。” 僅從世界排名來看，兩人的兩強格局是壓倒性的。排在第一位的科達（9.67分）和排在第二的高真榮（9.59分）僅相差0.08分，而排在第三位的高寶璟（5.86分）和上面兩人卻相差近4分。自2019年7月以後，除兩名選手以外，其他選手從未登上過世界第一的位置。對此，美國高爾夫頻道羅列了本賽季5個大滿貫賽事能拿到多個冠軍的候選人，並提到科達和高真榮或將分別拿到2個和3個大滿貫賽冠軍。 如果說科達的武器是一號開球木的話，那麽高真榮的優勢所在就是鐵杆。科達上個賽季的平均發球飛行距離爲275.12碼（約252米），在巡回賽中排名第7位。自巡回賽出道以來，科達每個賽季的開球飛行距離都在增加。相反，高真榮在去年的果嶺命中率方面占據第2位（78.77%），自如地運用鐵杆。此前，高真榮在2018、2019賽季連續2年在該領域排名第一。當然，科達的果嶺命中率（77.24%）也沒有差很多，可以排在第5位。對此，高真榮也給予了很高的評價：“雖然是競爭格局，但因爲是關系比較好的朋友，所以如果有可以學習的地方，我會多多學習。” 兩位選手的出發情況各不相同。科達將參加揭幕戰，而12日前往美國的高真榮計劃暫時進行冬季訓練。科達上個賽季也參加了揭幕戰，獲得第三名，並在接下來的比賽—蓋布裏奇LPGA錦標賽上直接捧起了賽季的第一座冠軍獎杯。預計高真榮將跳過1、2月的比賽，從3月份開始參加比賽。讓全球高爾夫球迷們感到快樂的兩位選手之間的對決即將來臨。

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