韓國銀行將利率上調至1.25%，收緊銀根…政府則表示“將追加預算14萬億韓元”，在大選前放松銀根. January. 15, 2022 07:42. by 朴民優, 崔惠? minwoo@donga.com,herstory@donga.com. 韓國銀行將基准利率上調至1.25%，回到了新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之前的水平。爲了應對物價上漲到3%左右和美國加快的緊縮步伐，韓國銀行開始“收緊銀根”。 相反，韓國政府正式編制了史上第一次的1月追加更正預算，在3月大選之前決定追加投入14萬億韓元預算，有意“放松銀根”。有人指出，貨幣和財政政策又出現了分歧。 韓國銀行14日召開金融通貨委員會，將現行的年利率從1.00%上調至1.25%，上調了0.25個百分點。新冠肺炎疫情危機後降至曆史最低點（0.5%）的基准利率時隔1年零10個月回到了危機前的水平。 繼去年11月的金融通貨委員會之後，此次韓國銀行連續上調基准利率，是自2007年全球金融危機爆發以後14年來的首次。由此可見，物價水平和美國的緊縮速度非常嚴重。韓國銀行總裁李柱烈在當天的記者懇談會上表示：“物價上漲的壓力比預想的更大、更廣泛。”同時他還表示“現在的利率水平仍然很緩和”，透露出追加上調利率的意思。 宣布上調基准利率後，經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基通過政府聯合新聞發布會表示：“僅限于支援小工商業者及防疫支援的一對一追加更正預算”，並表示將編制14萬億韓元規模的追加更正預算。政府計劃借此向受新冠肺炎疫情余波影響而銷售額減少的320萬名個體戶和小工商業者支付300萬韓元。 這是政府首次在政府開始執行預算的1月份編制追加更正預算。很多人指出，雖然有6•25戰爭期間的1951年1月也曾編制追加更正預算，但很難與當時的戰時情況相提並論。另外，自1992年以後，時隔30年再次在大選前編制追加更正預算。雖然政府表示，將以去年的10萬億韓元超額稅收爲基礎編制追加更正預算，但由于在4月結算前不能使用超額稅收，所以發行大規模赤字國債將不可避免。 首爾大學經濟學部教授安東賢（音）表示：“對小工商業者和個體戶的針對性支援應該納入正式預算中”，“如果追加更正預算常態化，政策效果會下降，標准利率上調帶來的物價穩定效果也會減半。”

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