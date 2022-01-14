第4代“捷尼賽思G90”啓動…“目標是在世界高級車市場占有率達到8%以上”. January. 14, 2022 07:57. by 金在亨 monami@donga.com. “2萬輛。” 這是捷尼賽思推出國內最高級大型轎車“捷尼賽思G90”的第4代完全變更車型後提出的銷售目標。公司方面表達了要延續去年以美國市場爲中心刮起暖風的好氛圍，將世界大型高級車市場占有率控制在8%以上的抱負。 據現代汽車集團13日透露，捷尼賽思G90將于14日至23日在捷尼賽思品牌專用展館京畿龍仁市“捷尼賽思SUJI”展出。全長5275毫米、全寬1930毫米，囊括了尖端技術。該車采用了按下按鈕後車門會自動開啓和副駕駛座上沒有人時，後座的腳墊會自動下降等功能。 該車搭載汽油3.5渦輪增壓發動機和8速自動變速器的動力總成（380馬力），即使引擎處于低轉速（RPM）也能柔和行駛。現代汽車（捷尼賽思）代表張在勳（音）表示：“G90既是終極旗艦轎車，也展示了捷尼賽思想要前進的方向。” 今年，捷尼賽思能否鞏固全球高端品牌的地位，將成爲衡量這一問題的轉折點。據當天現代汽車集團的資料顯示，捷尼賽思去年的年銷量（20.1415萬輛），首次超過了20萬輛。美國市場的銷售量（4.9621萬輛）比2020年（1.6384萬輛）增加了兩倍以上。有評價稱，“高爾夫皇帝”泰格•伍茲去年駕駛GV80時遭遇翻車事故，但並未受到太大傷害，這似乎對銷量産生了一定影響。 相反，捷尼賽思攻占現代汽車集團整體占有率正在下降的中國是課題。中國高級車市場對德國高級品牌的忠誠度很高。國産車要想被認爲是高端汽車，在心理門檻較高的情況下，應該展示捷尼賽思獨有的技術力和服務。 從這一點看，在中國市場上市的此次新型G90將起到捷尼賽思在中國國內傳播高端形象的作用。計劃在上海、成都等4個地區構築品牌據點並開始銷售。 張代表說：“預計G90的全球年平均銷售量爲2萬輛，捷尼賽思整體銷量爲22萬輛左右。”

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