韓國僵屍在紐約起飛…再次挑戰UFC冠軍. January. 13, 2022 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. 活躍在世界頂級綜合格鬥團體UFC的“韓國僵屍”鄭贊成（35歲）再一次獲得了挑戰世界冠軍的機會。 專門采訪UFC的ESPN記者阿裏爾•赫爾瓦尼12日在自己的推特上說：“在4月9日（當地時間）舉行的UFC 273上，鄭贊成和冠軍亞曆山大•沃克諾夫斯基（34歲•澳大利亞）將爭奪冠軍頭銜。”UFC 273將在美國紐約布魯克林巴克萊中心舉行。 沃克諾夫斯基原計劃在3月6日在美國內華達州拉斯維加斯舉行的UFC 272上與馬克斯•霍洛威（31歲•美國•次輕量級第一名）進行冠軍爭奪戰。但是，由于霍洛威的受傷，對戰無果而終。物色替代者的沃爾克諾夫斯基8日在自己的Instagram（照片牆）上留言稱“韓國僵屍，來一決高下吧”，同一天鄭贊成也在自己的照片牆上收藏了這篇文章，並留言稱“樂意之至”，氣氛非常濃厚。 鄭贊成自2011年進入UFC舞台後，一直展現出頂級水平，2013年8月與當時的冠軍得主若澤•阿杜（36歲•巴西）進行了生涯第一次冠軍賽。鄭贊成是第一個站上冠軍賽舞台的韓國人。雖然像“僵屍”一樣頑強地與阿杜搏鬥，但他在第四輪過程中右肩受傷，被絆住了前進的腳步。 雖然是代打錦標賽的機會，但是因爲日程被推遲，作爲鄭贊成來說准備得比較充裕。去年6月，鄭贊成與丹•伊格爾（31歲•美國•次輕量級第9位）進行了對戰（判定勝），在比賽中途因肩部受傷一直致力于康複。從去年12月開始他進行了拳擊訓練。12日，鄭贊成在自己的照片牆上信誓旦旦地表示：“祝賀問候等贏了再說也不遲。”

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