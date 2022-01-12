簽證取消訴訟勝訴的德約科維奇表示：“感謝支持”. January. 12, 2022 07:49. by 黃奎引 kini@donga.com. 恢複“自由之身”的諾瓦克•德約科維奇（35歲•塞爾維亞•世界排名第一）最先來到的地方還是自己捧起9次冠軍獎杯的澳大利亞網球公開賽賽場。 德約科維奇10日在SNS上上傳了在墨爾本公園拍攝的照片（照片），他說：“今天在有關取消簽證的訴訟中勝訴，對此感到高興”，“另外我想感謝支持自己的球迷，在如此困難的情況下仍然支持我。我將繼續留在這裏，努力參加澳大利亞公開賽。” 以疫苗懷疑論者著稱的德約科維奇5日抵達墨爾本特拉默林國際機場，但因未達到新冠病毒肺炎（COVID-19）防疫標准而被拒絕入境。理由是沒有接種疫苗。于是，他的團隊向法院提起訴訟稱：“去年12月16日確診感染新冠肺炎，因此不需要接種疫苗。”但是，澳大利亞政府表示：“可能會以移民部部長的職權取消簽證。”因此，德約科維奇今年能否參加澳大利亞公開賽尚不得而知。 如果德約科維奇能夠正常參加今年的比賽並捧得冠軍獎杯，將比擁有曆屆最多大滿貫賽冠軍頭銜（20次）的法拉•納達爾（36歲•西班牙•第6位）和費德勒（41歲•瑞士•第16位）領先一步，創造新的紀錄。 男子職業網球協會（ATP）巡回賽11日表示：“歡迎澳大利亞法院的判決。我們強烈建議運動員接種疫苗。接種疫苗是必須的部分。”據ATP稱，世界排名前100位的選手中，已有97人接種了疫苗。

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