每天50萬噸的「垃圾大流行」，不能就這樣放任不管. January. 11, 2022 08:10. . 韓國日均垃圾排放量超過了50萬噸。據環境部下屬的韓國環境公團統計，在新冠疫情開始的2020年，日均垃圾發生量為540872噸，比前一年增加了8.8%。發生量和增加幅度都是歷史最大規模。按年標準計算是1.9740億噸。考慮到這一增長趨勢，推測去年已超過2億噸。 特別是塑料垃圾的增加趨勢尤為明顯。在新冠疫情之前，韓國人均塑料垃圾排放量為88公斤，繼美國（130公斤）和英國（99公斤）之後位居世界第三。但是，由於新冠肺炎，隨著送餐和快遞訂單的增加，一次性塑料和包裝材料的使用劇增。2020年家庭分離排放的廢塑料為3065噸，比前一年增加了17.7%。綠色和平組織去年公布的資料顯示，國內普通家庭一周內扔出來的一次性塑料垃圾平均達92個。也就是說，新冠大流行導致了「垃圾大流行」。 問題是處理海洋汙染主犯塑料垃圾的填埋地和焚燒設施嚴重不足。全國三分之一的垃圾填埋地即將飽和，但確保新的填埋地卻未能加快速度。由於擔心焚燒垃圾時排放的有害物質，很難增設焚燒廠。 要想避免塑料災難，只能少用、重復使用。政府決定，以到2025年為止減少20%塑料垃圾為目標，從4月開始禁止在咖啡廳內使用一次性用品，從11月開始禁止便利店等小規模店鋪使用塑料袋。與發達國家的塑料使用規定相比，這遠遠過於寬松。為了減少塑料消費，應該製定果敢、長期的路線圖，說服市民參與。塑料再利用率僅為56%也是個問題。提高各家庭的塑料垃圾分類排放參與率，從塑料製造階段開始引導再生原料使用的政策迫在眉睫。有必要全力支持廢舊塑料再利用技術開發及其商用化。

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