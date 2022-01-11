財產115萬億韓元，「幣安」創始人成為亞洲首富. January. 11, 2022 08:11. by 金聖模 mo@donga.com. 彭博社當地時間9日報道稱，隨著虛擬貨幣市場的迅速發展，世界最大的虛擬貨幣交易所「幣安」的創始人兼首席執行官、加拿大華裔趙長鵬（45歲）成為亞洲首富兼世界第11大富豪。趙長鵬的財產為960億美元（約115萬億韓元），超過了之前亞洲首富印度通信財閥、信實工業總裁穆克什·安巴尼（65歲）的929億美元（約111.34萬億韓元）。 彭博社表示，根據幣安去年的推測銷售額和趙長鵬持有的股份（90%），得出了該數值。據悉，去年幣安的銷售額至少在200億美元以上，這是美國最大的虛擬貨幣交易所Coinbase的推測銷售額的三倍。趙長鵬2017年在加勒比海的避稅天堂開曼群島設立了幣安。 在960億美元中，沒有包括趙長鵬擁有的比特幣、幣安幣等虛擬貨幣的持有額。這表明他的實際財富可能要大得多。幣安自己發行的幣安幣的價值僅在去年一年就上漲了1300%。 趙長鵬1977年出生於中國南部江蘇省。1987年父母因政治原因遭到流放，與家人一起移民加拿大。他在蒙特利爾麥吉爾大學專攻計算機科學，在美國、日本等金融公司工作。2005年，他在中國上海開發了證券買賣體系，正式創業。2013年，他在與熟人玩撲克牌時認識了比特幣。此後，他被虛擬貨幣的成長性所吸引，大量收購了比特幣，並創立了幣安。 有預測稱，考慮到趙長鵬擁有的可觀的加密貨幣、虛擬貨幣市場的成長性等，他的財產將增加到與世界IT企業創業者相媲美的水平。在當天彭博社的發布中，擁有2770億美元（約329.5萬億韓元）的特斯拉創始人埃隆·馬斯克占據了世界首富的位置。亞馬遜創始人傑夫·貝索斯、微軟創始人比爾·蓋茨、臉書創始人馬克·紮克伯格分別名列第二位、第四位和第五位。在世界十大富豪中，不是IT業界的只有法國路易威登集團首席執行官貝爾納·阿爾諾（第三位）和美國伯克希爾·哈撒韋創始人沃倫·巴菲特（第十位）。

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