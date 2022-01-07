BTS在日本發行的《BTS，THE BEST》專輯累計銷量超過100萬張. January. 07, 2022 07:34. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 防彈少年團（BTS•照片）去年6月中旬在日本發行的《BTS，THE BEST》（以下THE BEST）專輯的累計銷量超過了100萬張。這是日本唱片市場時隔17年再次出現專輯銷量超過100萬張的海外歌手（包括組合）。 據日本Oricon 6日發表的《每周專輯排行榜》顯示，《THE BEST》從去年12月27日到本月2日共售出3000張，累計銷量達到100.2萬張。此前，寶兒2003年在日本發表的第二張專輯《VALENTI》和《BEST OF SOUL（2005年）》分別售出100萬張以上。這是海外男歌手繼2004年的皇後樂隊之後時隔18年再次創下百萬銷量紀錄。 BTS的《THE BEST》專輯是彙總從2017年開始的4年間在日本發行的單曲和專輯收錄曲後發表的。這裏收錄了包括《Film Out》、《Your Eyes Tell》在內的日本原創歌曲和現有熱門歌曲的日語版本等23首歌曲。僅去年6月發行第一周就售出78.2萬張，成爲當時周專輯排行榜的第一位。這也是去年在日本銷售的所有專輯中銷量最高的專輯。在此之前，1984年邁克爾•傑克遜的《Thriller》曾長期占據海外歌手年度專輯排行榜的頭名位置。 另外，BTS獲得提名的美國格萊美大獎頒獎典禮因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）奧密克戎（Omicron）變異毒株的影響而延期。今年的格萊美獎原定于本月31日在洛杉矶Crypto.com競技場舉行。但是，美國國內新冠病毒每天新增確診患者超過100萬人，情況惡化後推遲了日程。新日程將在事後公布。BTS在今年的格萊美大獎上獲得了“最佳流行團體/組合（Best Pop Duo/Group Performance）”單元提名。這是BTS去年未能獲獎後的第二次挑戰。格萊美獎去年也因新冠疫情從1月31日推遲到3月14日。

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