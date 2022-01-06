朝鮮新年第一次發射導彈……文在寅：「不能松開對話的弦」. January. 06, 2022 07:53. by 尹相虎 軍事記者、朴孝穆記者 ysh1005@donga.com,tree624@donga.com. 朝鮮5日進行了新年首次導彈挑釁，但韓國總統文在寅表示，將繼續努力進行南北對話。有人指出，雖然文在寅是在明確表示將推進包括終戰宣言在內的韓半島和平進程直到任期結束為止的意誌，但作為軍隊統帥，這可能是給了違反聯合國安理會決議的朝鮮挑釁行為的「免罪符」。 據韓國軍方透露，當天上午8時10分左右，朝鮮從慈江道向東部海上發射了一枚疑似短程彈道導彈的發射體。這是朝鮮自去年10月發射新型「小型潛射彈道導彈」後，時隔78天再次進行導彈挑釁。韓國軍方稱韓美情報當局正在分析射程等飛行數據，沒有予以公開。軍方消息人士稱：「導彈在飛行途中被發現從追蹤雷達上消失。」即該發射體在飛行過程中可能發生了異常。 在朝鮮進行導彈挑釁3小時後，文在寅出席了在江原道高城豬津站舉行的「東海線江陵至豬津鐵路建設開工儀式」，並表示：「我擔心，朝鮮今晨試射不明的短程發射體，可能會造成緊張局勢，南北關系停滯可能進一步加深」，「為了從根本上克服這種情況，不能松開對話的弦。」他還說：「朝鮮也應該為對話更加認真地努力」，「在韓朝共同努力、積累信任的時候，有一天和平會突然來到我們身邊。」 韓國政府也從上午9點45分開始召開了由青瓦臺國家安保室長徐薰主持的約50分鐘的國家安全保障會議緊急會議，沒有將其定性為「挑釁」，而是強調了重啟對話的重要性。 豬津站是南北出入管理事務所所在的最北端站，是前往金剛山的最後一個火車站。青瓦臺解釋說，根據南北協議，2007年連接朝鮮監護站並開通相關區間後，有望成為與西伯利亞橫穿鐵路相連接、延伸至歐亞地區的關口。國土交通部預測，此次開工儀式將產生約4.7萬億韓元的生產誘發效果和3.9萬人的雇傭誘發效果。

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