韓國專家：「一旦奧密克戎毒株擴散，要想防止醫療崩潰，必須修改以負壓病房住院為中心的K防疫體系」. January. 05, 2022 07:56. by 李眞漢, 趙健熙 likeday@donga.com,becom@donga.com. 韓國傳染病權威人士主張，韓國的新冠應對體系應在4周內進行科學地、符合現實的調整。有人指出，要想應對奧密克戎毒株的大規模傳播，必須打破已有兩年歷史的「K防疫」框架。 新型傳染病中央臨床委員會委員長、首爾大學醫院感染內科教授吳明敦（64歲、照片）4日接受本報采訪時表示：「目前的新冠疫情防控方針大部分是在2年前春天製定的」，「現在新冠病毒知識積累了很多，疫苗和藥物已經問世，應該放寬嚴格的防疫標準。」 吳明敦指出，奧密克戎毒株的擴散是防疫體系變化的契機。他分析說：「到2月份，韓國的奧密克戎毒株也會大顯身手」，「在剩下的一個月『黃金時間』裏，如果不大幅修改防疫方針，醫療體系很有可能崩潰。」 迄今為止出現的奧密克戎毒株的特點，是擴散速度相對較快和重癥惡化比率較低。相反，國內新冠疫情的應對系統以危重癥患者為主進行設計的。吳明敦提議，為了解決這種不匹配，應改變無條件讓重癥新冠患者住進負壓病房的方針。他還指出，應該縮短目前為期10天的新冠患者隔離時間。他主張，應該取消相當於「宇航服」水平的新冠醫護人員的防護服，以與普通葬禮相同的方式舉行新冠死亡者的葬禮。 吳明敦還說：「世界衛生組織預測，在世界70%的人口接種疫苗的今年中期，新冠疫情將達到頂點」，「漫長隧道的盡頭在望。」

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