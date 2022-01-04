強調「團結選舉」的文在寅應保持中立. January. 04, 2022 07:48. . 文在寅總統昨天在新年賀詞中就3月9日大選表示：「這是左右國家未來的選舉」，「希望這不是敵對、憎惡和分裂，而是承載國民希望的團結的選舉。」雖然希望此次大選能成為走向未來的團結平臺，但文在寅總統的話聽起來空洞無物，是因為現實情況是，對於政權更叠還是延長政權等，國民輿論大相徑庭。這很大程度上是因為，在執政期間，相比未來和團結等正能量，過去、分幫結派等負能量更加猖獗。 文在寅總統在大選之年、最後的新年賀詞中沒有表明「嚴守大選中立」的意誌，這一點也令人遺憾。雖然不能否定執政勢力希望再次建立政權本身，但是不能成為超越法律和常識的行動。歷屆政權為了不卷入不公平爭議和官權選舉爭議，都表現出了謹慎的態度。現政權似乎想明目張膽地動用各種政策手段。 政府和執政黨為了減少房價暴漲帶來的綜合房地產稅、財產稅等稅金負擔，決定討論征收擁有稅時一家一房者適用一年前公示價格的方案，這就是一個極端的例子。決定第一季度凍結電費和燃氣費，在大選後提高電費，這也不能不說是讓人看穿的小伎倆。另外，政府還決定先向55萬家個體戶和小商販發放500萬韓元的損失賠償金，然後在選舉前的1月底再進行事後清算。 讓執政黨重要議員擔任法務部長和行政安全部長等主管選舉的長官，也令人難以接受。這在歷屆政權中是沒有先例可援的。包括兩位部長在內，文化體育觀光部長黃喜等在內，現任議員部長多達6名。法務部長朴範界雖然表明了嚴肅應對選舉違法行為的方針，但自己卻經常在德意誌汽車股價操縱疑惑事件等有關國民力量黨總統候選人尹錫烈家屬的調查和共同民主黨總統候選人李在明牽涉的大莊洞的調查等過程中，發表帶有指向性的偏頗言論。 選舉管理委員會以涉嫌幫助執政黨開發競選公約為由，委托檢察機關調查兩名政府部門次官後，文在寅總統曾指示：「青瓦臺和政府要徹底保持政治中立。」如果不想讓它成為一句空談，文在寅總統首先必須堅定嚴正的中立意誌。盡快辭退兩名主管大選的部長、讓次官代理部長，將是展現最起碼中立意誌的第一步。

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