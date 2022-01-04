韓國政府：“印尼禁止出口煤炭，對國內影響有限”. January. 04, 2022 07:49. by 具特敎 kootg@donga.com. 對于印度尼西亞決定本月內實施的煤炭出口禁令，韓國政府表示：“對國內産業界和電力供應的影響有限。” 産業通商資源部3日召開“能源•資源供需管理特別工作組（TF）緊急會議”，檢查印度尼西亞煤炭出口禁令帶來的國內能源•電力供需動向，並做出了上述表示。 印度尼西亞政府去年12月末因本國發電用煤炭庫存不足，果斷采取了本月1日至31日一個月禁止出口煙煤的措施。截止到本月5日，將把所有煤炭供應到本國發電站後，確認煤炭庫存，討論是否恢複出口。韓國去年煤炭年均進口比重依次爲澳大利亞（49%）、印度尼西亞（20%）、俄羅斯（11%）。 政府認爲，本月進口預定量中的一部分可能會延遲到達，但對國內整體能源供求的影響很小。1月入庫量的55%已經裝船和出港。政府解釋說，國內發電公司事先儲備的煤炭庫存充足，而且從澳大利亞等其他國家正常進口煤炭。 有煙煤是在火力發電站、鋼鐵廠等工業場所主要使用的礦物。部分平民用于取暖的煤炭是無煙煤，主要使用澳大利亞産、俄羅斯産、國産等。 專家們認爲，如果今年煤炭出口國加強這種動向，從長期來看，將對電力、鋼鐵等産業産生影響。仁荷大學能源資源工學系教授姜天求（音）指出：“今年上半年（1月至6月）出口限制措施可能會持續下去，因此有必要進行徹底的應對。”

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