“搶占後新冠時代”，參加美國CES的韓國企業創曆史最大規模. January. 03, 2022 07:48. by 李建赫記者•洪錫浩記者 gun@donga.com,will@donga.com. 隨著世界最大的信息技術（IT）•家電展示會“CES 2022”開幕日期的臨近，國內企業即將推出的新産品和展示館正在陸續公開。面對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變異毒株“奧密克戎（Omicron）”的擴散，韓國企業主要經營層親自前往CES現場尋找未來“吃食”等，爲搶占市場積極行動。 1日（當地時間），據美國消費者技術協會（CTA）透露，參與CES 2022的韓國企業有416家。在全體參加CES的約2200家企業中，僅次于1300多家企業參加的美國，比法國（247家）和中國（159家）要多很多。韓國企業的參展規模是曆屆CES中規模最大的一次。 去年，由于新冠病毒的原因，CES只在線上舉行，此次雖然線下展示得以複活，但從去年年末開始，隨著奧密克戎變異毒株的擴散，放棄參加的企業層出不窮。美國微軟（MS）等取消了展覽。 但是，韓國企業爲了確保從今年起正式開啓的“後新冠時代”的競爭力，經過長時間的思考，最終決定線下參加。三星電子副會長韓鍾熙將出席現場開幕式並發表基調演講，SK集團子公司的首席執行官（CEO）也將陸續登上飛往美國的飛機。據悉，現代汽車集團會長鄭義宣也將前往現場。 三星電子將運營CES 2022參展企業中規模最大的展館。三星電子當天推出了顯示器新産品陣容公開計劃。LG電子利用增強現實（AR）和虛擬現實（VR），准備了介紹新産品的數碼展示展台。SK集團決定介紹反映碳中和“Net-Zero”的技術。 在海外，公開電動小皮卡“Silverado”的通用汽車、宣布電動汽車生産計劃的Stellantis等移動出行企業備受關注。美國醫療設備制造商“Abbott”作爲醫療保健企業首次在CES上發表主旨演講，其主旨演講內容也備受期待。CTA指出，今年數字健身、NFT（非同質化代幣）、宇宙技術等是主導未來的技術。

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