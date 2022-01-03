G2暗淡的新年展望：中國不及印度，美國被新冠疫情所困擾. January. 03, 2022 07:49. by 李恩澤 nabi@donga.com. 主要外媒一致報道，就世界霸權國家地位對立的美國和中國今年將雙雙經歷艱難的一年。據英國《每日電訊報》去年12月31日報道，中國受新冠疫情帶來的強硬封鎖政策、房地產虧損、電力短缺等影響，經濟增長存在大幅放緩的危險。美國也面臨著新冠疫情擴散趨勢、通貨膨脹、供應鏈危機和物流大亂、國際社會領導力低下等問題。美國政治媒體《國會山》1日評價說，迎來執政第二年的拜登政府也面臨「地雷陣」。 ○ 中國經濟增長率將46年來首次落後於美國 日本投資銀行野村證券預測，今年中國經濟將增長4.3%。美國經濟增長率預測值為4.6%，比預測值高出0.3個百分點。據世界銀行統計，美國創下高於中國的增長率是自1976年以後46年來的第一次。 中國的經濟增長率從1991年到2018年的約30年間從未降至6%以下。野村證券預測，只要出現一名確診患者就要封鎖整個城市的中國特有的「零新冠」政策越是長期化，帶來的經濟負面影響就越大。 《每日電訊報》預測，「崛起的巨人」印度的經濟增長率將達到8.5%，約為中國的2倍，印度經濟將超越中國，長期保持高增長。法國樂師資產管理公司也預測，被稱為「世界工廠」的中國生產能力將受到嚴重打擊。中國不僅是韓國的最大出口國，在中國當地設立生產工廠的韓國企業也很多，預計韓國經濟也將不可避免地受到負面影響。 中國與美國圍繞臺灣的矛盾激化也令人擔憂。中國國家主席習近平在12月31日通過中國中央電視臺現場直播發表的新年賀詞中表示，「實現祖國的完全統一是兩岸同胞的共同願望，」對臺灣施壓。當天，他發表了以去年7月召開的中國共產黨100周年紀念儀式照片為背景的新年賀詞。 中國軍用飛機也在新年第一天1日上午8點左右進入了臺灣防空識別區。對此，臺灣領導人蔡英文也在同一天臉書直播演講中針鋒相對地表示：「必須提醒中國，不要誤判形勢，防止軍事冒險主義在內部擴張。」 ○ 執政第二年的拜登面臨暗淡的「地雷陣」 美口最近日增新冠確診患者連日刷新歷史最高紀錄，新年第一天還接連發生航空大亂等，交通、行政功能受到打擊。據航班追蹤網站「航班跟蹤」透露，受新冠疫情導致飛行員不足、暴雪等影響，1日共取消了2655個航班。 《國會山》當天指出，拜登應該解決新冠疫情和奧密克戎變異毒株的擴散、傳染病大流行對醫療及金融體系的影響、通貨膨脹等問題。最近，拜登的國政支持率為30~40%，創下了就任以來的最低水平。執政的民主黨的選舉戰略家喬爾·佩恩表示：「拜登得益於新冠疫情成為總統，但現在又因為新冠疫情處境艱難。他的運氣是伴隨新冠疫情的。」 國內外危險因素也很多。拜登預告，將在去年1月時任總統特朗普的支持者不服特朗普大選失利、闖入國會一年後的6日發表對國民演講。隨後，特朗普也表示，將在同一天舉行「針鋒相對的記者會」。很多人擔心前任、現任總統的沖突正在加劇美國的分裂和兩極化。 有人指出，俄羅斯入侵烏克蘭的威脅正在加大。這種情況下，拜登將於美國東部時間2日與烏克蘭總統澤連斯基通電話，再次確認保衛烏克蘭領土的決心。拜登去年12月30日向俄羅斯總統普京警告：「如果俄羅斯入侵烏克蘭，將嚴厲製裁。」

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