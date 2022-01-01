大選倒數第67天，選舉不能拖民生和經濟的後腿. January. 01, 2022 07:37. . 今年是總統選舉之年。是政權交替還是連續執政，兩大浪潮正在激烈碰撞。坐在上面的候選人們紛紛向對方發出粗魯的言辭，開始全力以赴團結支持層。每次大選時，整個國家都會被「你的人」「我的人」分得破碎不堪，但唯獨這次大選令人擔憂。 美中霸權競爭、進入第三年的新冠大流行長期化等等，韓國所處的危機水平與過去無法相比。盡管如此，對如何解決國家難題的洞察力和提出展望、政策競爭被拋在腦後，如何才能掌握大權的民粹主義正在盛行。 眼下，政府和執政黨準備在距3月9日大選還有2個多月的時間裏，赤裸裸地集中、動用各種政策手段。最明顯的例子是，決定1月底先向55家私營企業和小企業支付500萬韓元的損失補償費。先進行補償，在大選後再確定損失與否並進行清算，這是以前從未有過的做法。這是因延長保持社交距離對個體戶的支援，對此不能責怪什麽，但政府接受了李在明候選人的主張，無法避免在大選前撒放現金的爭議。執政黨2月還正式表明了推進編製補充預算案的方針。明年正式預算在國會通過還不到一個月就提出追加預算，這本身就不正常。 連無法采用直接政策手段的在野黨也濫發善心型資金公約。在野黨毫不猶豫地說，將投入50萬億韓元、100萬億韓元用於支援個體戶。「在大選前發放」「在大選後發放」等等，黨內對發放時機也是眾說紛紜。如何籌措資金也不明確。在野黨也有可能加入到沒有現實性擔保的「加大賭註」的行列中，從而放松國家經濟韁繩。 目前，韓國經濟復蘇緩慢，物價出現了高「慢脹」的征兆。據統計廳統計，今年消費者物價增長率為2.5%，為10年來的最高值。雖然物價很高，但新年經濟因民間消費和設備投資不振，增長率有可能低於政府目標值（3.1%）。要想降低物價水平，提高增長率，就必須減少市場流動性，同時培養民間活力的細致的政策組合。就經濟霸權問題對立的美國和中國也面臨著解決通貨膨脹的課題。韓國在國內外都處於岌岌可危的走鋼絲的境地。在這種情況下，如果盲目增加財政支出，有可能導致經濟危機。 朝野政黨雖然包裝說現在投放國家資金是為了民生，但忽視了迎來主權債務「1000萬億韓元時代」的韓國經濟的實際情況。支援個體戶應該與大選日程無關，在精巧的計劃下進行。新年伊始，非常擔心大選會不會帶來阻礙經濟的結果。

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