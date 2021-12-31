憑借醫療團隊的殊死搏鬥和成熟的國民意識，撐過了新冠疫情的兩年. December. 31, 2021 07:50. . 截至12月30日零點、即恢復「保持社交距離」的第13天，韓國新增新冠確診患者5037人，比實行這一措施之前減少了2000人左右。但是，危重癥患者為1145名，是歷史上第二多，而且德爾塔和密克戎變異毒株同時擴散，因此不能掉以輕心。 今年2月底開始接種疫苗時，人們還期待今年年底就能實現集體免疫，恢復日常生活。但是，由於迅速而強烈的德爾塔變異的擴散，疫苗的藥效並沒有持續太久，而且隨著確診患者的劇增，病床不足的困難加重，艱難開始的階段性日常恢復（與新冠共存）在47天後就面臨了中斷的危機。 但是，在防止醫療崩潰這一最惡劣情況發生的過程中，在疫情防控最前線展開殊死搏鬥的醫療團隊居功至偉。民間醫院在經營困難的情況下讓出了病床，在醫護人員在已經連續兩年加班的情況下，普通病房的醫生和護士也被動員起來，照顧著超過收容限度的患者。119急救隊員為了救活一名患者，撥打數十通電話確保病床，保健所公務員則在休假後負責居家治療患者。 成熟的國民意識也是堅實的防疫資產。雖然因未能盡早引進疫苗而起步較晚，但得益於國民的積極參與，目前疫苗接種率（第一劑86%、第二次劑82.7%）達到了世界最高水平。老齡群體的追加接種（加強針）和12歲至17歲青少年的接種也加快了速度，對控製擴散趨勢起到了很大的作用。在今年年初的第三次流行和7月開始的第四次流行的每個重要關頭，都要冒著巨大的營業損失參加保持社交距離的個體戶們的犧牲也不容忽視。 由於奧密克戎毒株擴散到全世界，很難預測新冠疫情何時會消失。幸運的是，在擁有口服藥這一新武器的情況下，迎來了新冠疫情的第3年。截至目前，全國累計確診患者達62.5967萬人，死亡人數達5455人。與其草率地慶祝小小的成功，還不如回顧是否能多救活一個人。對無私奉獻的醫療人員給予合理的待遇，對為所有人甘願承受損失的個體戶也要給予適當的補償。要以基於科學的防疫對策和積極的與國民溝通，構築能夠順利克服常態化的傳染病危機的可持續的保健醫療體系。

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