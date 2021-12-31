SK海力士完成英特爾Nand閃存業務第一階段流程. December. 31, 2021 07:50. by 郭道英 now@donga.com. SK海力士30日表示，已完成了收購美國英特爾Nand閃存業務的第一階段流程。 此前，SK海力士于22日獲得中國當局爲收購的反壟斷審查批准後，當天又完成了收購英特爾主要資産的第一階段流程。第一階段收購對象是英特爾的Nand閃存基礎數據存儲裝置（SSD）業務和中國大連工廠等，作爲收購合同總金額90億美元（10.7萬億韓元）中的70億美元將支付給英特爾。 SK海力士表示，計劃于2025年3月完成第二階段的交割時支付剩余的20億美元，並轉移Nand閃存晶圓研究開發（r&d）組織和大連工廠運營人力等有形、無形資産，最終完成收購交易。 SK海力士當天表示，決定將運營英特爾SSD業務的美國新子公司定名爲“Solidigm”。“Solidigm”是“solid-state”和“paradigm”的合成詞，意思是通過技術革新和差別化的服務，引領存儲器解決方案産業的範式變化。SK海力士總經理李錫熙將兼任Solidigm議長，指揮收購後的整合過程。英特爾副總經理羅伯•克魯克將被任命爲該公司的首席執行官（CEO）。

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