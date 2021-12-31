美國確診病例持續增加，每天超30萬人. December. 31, 2021 07:51. by 兪載東 jarrett@donga.com. 隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新變異毒株“奧密克戎（Omicron）”的迅速擴散，美國日均新增患者突破30萬人，刷新了曆史最高紀錄。另外，僅英國、法國、意大利三個國家的每日新增患者就接近50萬人，在歐洲也創下了曆史最高紀錄。 30日（當地時間），據《紐約時報》（NYT）統計，美國一周平均一天的確診人數以29日爲准達到了30.1472萬人。前一天確診患者爲26.7305萬人，超過了今年1月11日的最高紀錄（25.1232萬人），但僅一天就增加了3萬多人。最近兩周內，美國日均確診患者人數激增2.5倍以上。華盛頓和紐約、新澤西等東部地區的大城市正在主導擴散趨勢。 歐洲的新確診人數也在不斷刷新最高值。29日，英國政府表示，有18.3037萬人被確診爲新冠肺炎陽性。這一數字遠遠超過了前一天確診的12.9471萬人。前一天也是曆史最高值。同一天，法國政府公布的新患者人數爲20.8099萬人，刷新了前一天達到17.9807萬人的曆史最高紀錄。意大利也出現了9.8030萬例確診病例，超過了曆史最高值前一天的確診人數（7.8313萬人）。 世界衛生組織（WHO）總幹事譚塞德診斷說：“隨著傳染性很強的奧密克戎變異毒株和德爾塔變異毒株同時擴散，確診病例像‘海嘯’一樣不斷增加。” 但是，從美國的情況來看，與劇增的確診患者規模相比，住院患者和死亡人數呈現出相對停滯的趨勢。截至29日，住院患者人數約達7.5萬人，比兩周前增加了11%。

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