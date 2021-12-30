收獲的女人們. December. 30, 2021 07:38. . 人們習慣把50歲叫知天命（之年）。也就是說，是懂得天命，領悟世間道理的年紀。瑪麗•卡莎在五十歲時也有了新的感悟。得益于從她得以鼓起勇氣挑戰此前一次都沒有嘗試過的新主題畫。這次挑戰究竟有沒有成功呢？ 卡莎是唯一一位參加法國印象主義展覽的美國女性畫家。她20多歲時就在沙龍展上獲獎，但在導師兼畫家同事埃德加爾•德加的邀請下成爲印象主義團體的成員。19世紀當時，女性被排除在正規美術教育之外，因此價值很高的曆史畫和宗教畫都是男性的專有物。像當時的大部分女性畫家一樣，卡莎主要畫描寫母愛和女性瑣碎的日常生活的作品。 但她50歲時畫的《現代女性》卻完全不同。這是爲紀念1893年在芝加哥舉行的世界哥倫比亞博覽會的女性大廈內部壁畫，是一幅長18米的巨作。共有3個面板，左邊是追求名聲的女性，右邊是從事音樂、舞蹈等藝術的女性。中間的面板描寫了在令人聯想起伊甸園的果園裏熟練采摘水果的女性。爬上梯子的婦女正在把自己摘的果子遞給小女孩。這象征著將知識和科學成果傳給下一代的女性。畫中的女性既不是毀掉男人的妖女，也不是陷入蛇的誘惑而使丈夫墮落的罪人，而是獨立的人。這幅畫清晰地表面了女性也是積累知識、爲科學發展做出貢獻、創造藝術、追求名聲的人。 外界對壁畫的反應如何？她意識到女人也能像男人一樣幹一番事業，這讓當時的社會難以接受。而批評得最狠的人正是她的導師德加。博覽會結束後，壁畫消失得無影無蹤。只是推測是在某處保管的時候被破壞了，頗爲耐人尋味。

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