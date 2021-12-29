莫德納的股東們大為光火：「高價出售疫苗給欠發達國家」. December. 29, 2021 07:39. by 任寶美 bom@donga.com. 美國製藥公司莫德納的部分股東要求經營層公開公司開發的新冠疫苗的價格。他們批評，在開發疫苗時拿到了美國政府提供的巨額支援資金，不僅幾乎沒有向難以買到疫苗的發展中國家提供疫苗，提供的疫苗也以高於發達國家的價格出售。 據英國《金融時報》26日報道，總部設在英國的資產管理公司「理格爾&通用」最近代表部分股東提交了股東提案，內容是「請明確說明從政府得到的支援金對定價產生了什麽影響」。目前還不知道有多少股東參與了該提案，以及他們持有多少股份。 股東們指出，莫德納和強生、阿斯利康等其他疫苗生產企業不同，在新冠大流行期間，沒有向非盈利機構提供疫苗，而且以高於發達國家的價格向發展中國家銷售疫苗。據美國《紐約時報》報道，莫德納與非洲的博茨瓦納、拉美國家哥倫比亞等簽訂了以每劑疫苗27美元至30美元的價格的供貨合同。這比美國（15.0美元至16.5美元）和歐盟（22.6美元至25.5美元）高出很多。 他們還指出，截止到今年9月，莫德納將疫苗產量的88%出售給了收入中上位國家，並拒絕向發展中國家轉移疫苗生產技術。去年，生產疫苗的第一年，莫德納將大部分產量送到了美國、德國等地，而只向發展中國家提供了100萬劑疫苗。這與強生（2500萬劑）、輝瑞（840萬劑）等公司有很大的差異。 與用自己的費用開發疫苗的輝瑞公司等不同，莫德納得到了美國政府24.8億美元（約2.9760萬億韓元）的支援，推出了疫苗。但有批評指出，莫德納在消除疫苗不平等問題上的努力最為疏忽。

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