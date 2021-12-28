令人羞愧的迎新年. December. 28, 2021 07:50. . 在朝鮮時代，每逢新年都會舉行「望闕禮」活動。顧名思義，就是望宮行禮的意思。就像伊斯蘭教徒們每小時都朝著麥加祈禱一樣，在地方的官員們也要向著首爾宮殿行禮。舉行望闕禮的時令，有國王和王妃的生日、寒食、端午、中秋等節日以及舉行科舉之日等相當多個，但其最為重要的節令還是新年。 新年之時，首爾的宮裏也舉行君王參加的望宮禮。在這個儀式上所向的宮殿是在中國的皇帝的居所。這是迎新年活動的高潮。朝鮮歷代望闕禮中最憂郁的望闕禮應該是1637年的活動。雖然是以陰歷為標準，但是當天的望宮禮是在冰冷的南漢山城中舉行的。因為發生丙子胡亂，清軍包圍了山城。 明朝在戰爭爆發之前就表示，如果清軍入侵朝鮮，明朝沒有力量出面幫助。清太宗橫掃山西城，並告知朝鮮明軍是多麽差勁。朝鮮也知道這一事實，但犟著硬說中國和朝鮮是父母和子女的關系，不能背叛。12月20日至29日，來到山城的勤王軍幾乎全軍覆沒。在沒有聯合作戰計劃的情況下，只是以「拯救國王」的名義，拒絕與鄰近部隊的聯合作戰，各自單獨進軍，結果遭到了各個擊破。 世界上會有這樣的戰爭嗎?國際關系是無視現實，用自己的理念來應對。戰爭也無視軍事理論和兵法，感情用事。最讓人無語的是，經歷了如此悲慘的困境，國家差點滅亡，卻沒有反省，也沒有承擔責任。清軍一回去，知識分子就開始誇口說：「我們本來可以贏的。」不僅僅是在那個時候。這種主張至今仍在盛行。1637年的精神在2021年依然存在。

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