“就業寒流”對人文系-非首都圈-女性的影響更大. December. 28, 2021 07:50. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的影響，去年4年制大學、專科大學、研究生院等高等教育機構畢業生的就業率達到2011年以來的最低值。就業難對人文系出身和非首都圈、女性産生了更大的影響。 教育部27日公布了《2020年高等教育機構畢業生就業統計》，該統計以去年2月和2019年8月高等教育機構畢業的55.3521萬人爲對象，就去年12月的就業及升學與否、工資水平等進行了調查。 據統計資料顯示，高等教育機構畢業生就業率爲65.1%，比前一年減少了2個百分點，是自2011年開始進行相關統計以來的最低值。教育部相關人士表示：“調查對象是新冠疫情發生以後首次開始社會生活的一代，新冠疫情對就業率産生了影響。” 據一項調查結果顯示，人文系畢業生最大程度地感受到了就業寒流。人文系列就業率僅爲53.5%，與前一年相比就業率的減少幅度在所有系列中是最大的。醫學專業和工學專業的就業率分別爲82.1%和67.7%，相對較高。在首爾A大學語言學部就讀的李某（26歲）說：“人文大學出身的畢業生在一般大企業的公開招聘中很難找到突破口，因此很多朋友都在准備會計師或勞務師等專業資格證。” 從各地區來看，非首都圈畢業生受到的打擊比首都圈更大。首都圈大學的就業率爲66.8%，非首都圈卻只有63.9%。男性的就業率爲67.1%，相對高于女性（63.1%），男性就業率相較前一年的下降幅度低于女性。

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