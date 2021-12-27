逃出地獄的申台龍能否品嘗到“第一個冠軍天國”的滋味？. December. 27, 2021 08:37. by 金正勳記者 hun@donga.com. 申台龍主教練（照片）率領的印度尼西亞國家男子足球隊進入了2020年東南亞足球聯盟（AFF）錦標賽（鈴木杯）決賽。鈴木杯又被稱爲“東南亞世界杯”。 25日，在新加坡Kallang國立體育場舉行的鈴木杯半決賽次回合比賽上，印度尼西亞隊在常規賽90分鍾內與新加坡隊2比2戰平，並在加時賽上以4比2獲勝。在兩隊的首回合比賽中主場被對手逼成1比1平的印度尼西亞隊以兩回合5比3的總比分進入了最終的決賽。 對于當天的比賽，申教練形容其爲“在天堂和地獄之間徘徊”。比賽非常激烈。印度尼西亞隊在上半場第11分鍾由伊斯拉•瓦利安率先攻入一球，但在上半場補時階段被對方的韓國籍歸化球員宋義英扳平了比分。而在下半場第29分鍾，球隊又被新加坡隊的沙丹•蘇萊曼打進反敗比分的一球，以1比2落後對手。 但新加坡隊在上半場補時和下半場第22分有兩名球員被紅牌罰下場，在人數上處于劣勢。抓住這一機會的印度尼西亞隊在下半場第42分鍾扳平了比分，並在加時賽上利用人數優勢以4比2完勝對手。申教練說：“兩隊在球場上都非常努力，這是一場不容易的比賽。” 2019年12月申教練開始執掌印度尼西亞隊的教鞭，本次比賽球隊將向印度尼西亞曆史上第一個鈴木杯冠軍發起強有力的挑戰，因此當地對申教練的稱贊接連不斷。印度尼西亞足球協會在官方社交網絡服務（SNS）上寫道：“我們教練帶領印度尼西亞隊進入了決賽。”當地媒體《登法薩》稱贊說：“申台龍教練給印尼國民送上了聖誕禮物。” 曾5次獲得該賽事亞軍的印度尼西亞隊將于29日和明年1月1日與越南隊（主教練爲韓國人朴恒緒）和泰國隊的另一場半決賽勝者爭奪冠軍獎杯。

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