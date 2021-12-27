美研究人員：「現有疫苗無法阻止奧密克戎毒株」. December. 27, 2021 08:37. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 有預測稱，現有的新冠疫苗即使接種疫苗加強針，也不足以阻止奧密克戎毒株感染。 據外媒報道，當地時間23日刊登在科學刊物《自然》上的一篇論文指出，輝瑞、莫德納、阿斯利康、強生等疫苗接種兩劑的人產生抗體，對於奧密克戎毒株的中和能力，顯著低於對此前新冠病毒的效果。如果不是接種疫苗，而是感染新冠後恢復的人的抗體，對於奧密克戎毒株的中和能力進一步下降。也就是說，感染新冠後恢復的人和接種疫苗的人仍然暴露在感染奧密克戎毒株的危險之中。 研究人員根據這一結果預測說，即使接種加強針，對奧密克戎毒株也沒有效果。領導研究團隊的美國哥倫比亞大學醫學院教授大衛·豪表示：「加強針可以在一定程度上增強免疫力，應該去打，但並不足以阻止奧密克戎毒株感染。」為了只與病毒抗原結合而分離出來的「單克隆抗體藥物」對幾乎對奧密克戎不起作用。 研究人員還表示，在奧密克戎毒株的刺突蛋白質中發現了回避抗體的變異，「在迄今為止看到的新冠病毒中，奧密克戎最完美地回避了中和抗體。」

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