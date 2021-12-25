美國批準使用默克新冠口服藥丸……這是繼輝瑞之後的第二種. December. 25, 2021 07:21. by 李恩澤記者、紐約=常駐記者 柳在東 nabi@donga.com、jarret@donga.com. 美國食品和藥品管理局當地時間23日批準可緊急使用美國製藥公司默克的新冠口服藥物「莫那比拉韋」。美國藥管局前一天批準了輝瑞公司的「帕克斯洛韋德」，美國目前擁有兩種可以使用的新冠口服藥物。 莫那比拉韋具有將患者的住院、死亡危險降低30%的效果。在初期實驗中，藥效可以達到50%，但在最終臨床試驗中效果進一步降低。由於效果不及當初公布指標，再加上對副作用的擔憂，因此與莫那比拉韋相比，可將住院和死亡概率降低90%左右的帕克斯洛韋德預計將被更廣泛地使用。不久前，法國取消了5萬人份莫那比拉韋的預訂單。 英國衛生安全局23日以倫敦帝國學院和愛丁堡大學的研究結果為基礎表示：「即使完成了新冠疫苗接種，再接種疫苗加強針，10周後的預防效果也會迅速減少。」英國衛生安全局的報告顯示，接種加強針10周後，對奧密克戎毒株的感染預防率下降了15%∼25%。報告還說，分別分析上個月在英國出現的奧密克戎和德爾塔兩種毒株的感染事例時後發現，「加強針對奧密克戎的預防效果比德爾塔更快地減少」。 此前已有研究表明，接種兩次疫苗後過一段時間，預防效果就會下降，但得出「即使接種加強針，其效果也會減少」的研究結果尚屬首次。英國安全衛生局表示：「即使如此，接種加強針也比不接種更有預防效果。防止重癥或死亡的效果更大。」 疫苗加強針的效果也會降低的研究結果發表後，英國疫苗接種免疫共同委員會當天著手對是否實施「第四次接種」的評價工作。此前在世界上首次宣布第四次接種計劃的以色列，將從26日開始以高齡人士和醫療人員為對象進行第四次接種。

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