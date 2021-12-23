這次是韓國型SF…《寂靜的大海》能否將《鱿魚遊戲》的氣勢延續下去？. December. 23, 2021 07:56. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “挑戰”。這是22日在網上進行的國內Netflix（奈飛）電視劇《寂靜的大海》制作發表會上，導演、作家、演員們提到的最多的單詞。將于24日公開的該電視劇是Netflix今年最後一部韓國原創電視劇。這是描述5年前因離奇的事故而被封閉的韓國第一個月球探測基地（渤海基地），帶著特殊任務的精銳隊員到達時發生的故事的科幻（SF）作品。這部作品有望在此前接近SF不毛之地的國內展現出向新題材擴張的可能性。 飾演宇航局曆代最年輕的探測隊隊長韓允在的孔劉當天表示：“韓國作品在題材的多樣性方面有些遺憾”，“對體裁本身和體裁擴張的渴望很大，但SF這種題材或素材很新鮮。這是一部挑戰欲望非常強烈的作品。”加入探索組的宇宙生物學家宋智安的扮演者裴鬥娜說：“在韓國挑戰科幻題材多少有些小心，但《寂靜的大海》是一部把想象力表現爲現實的作品。有了挑戰精神。” 該作品是以崔項勇導演在2014年獲得韓國藝術綜合學校碩士學位的同名短篇電影爲基礎制作的。裴鬥娜說：“我先看了短篇電影，雖然不像好萊塢那樣用巨額資本制作，但制作得非常好。如果是崔導演制作的宇宙相關系列片，我想以演員的身份挑戰。” 電視劇以必需資源枯竭，人類面臨生存危機的未來爲背景。精銳隊員前往渤海基地也是爲了在月球上找到生存的線索。崔導演解釋說：“隨著短篇電影變得系列化，不再局限于隊員們的生存故事，而是將範圍擴大到人類的生存，能夠承載更多的故事。” 此前《鱿魚遊戲》和《地獄》等Netflix韓國電視劇在全球接連轟出本壘打，《寂靜的大海》能否延續這種氣勢也備受關注。擔任總制片人的演員鄭雨盛表示：“也有可能會成爲負擔”，“所有的演員都以挑戰精神參與了作品。我認爲《寂靜的大海》具備的固有情緒也會吸引全世界人的目光。”

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