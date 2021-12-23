彭博社：「金正恩政權今後10年的命運掌握在黑客手中……他們是朝鮮的生命線」. December. 23, 2021 07:56. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 彭博社當地時間21日報道說，朝鮮國務委員長金正恩能否在今後10年內繼續維持政權，取決於通過網絡犯罪支撐朝鮮核開發和經濟的黑客們。 彭博社當天報道說，金正恩執政10年期間，朝鮮通過網絡犯罪賺取了23億美元（約2.7萬億韓元）。彭博社援引美國國土安全部下屬的網絡基礎設施安全局和聯合國調查員報道說，朝鮮政權利用資金贖回軟件進行攻擊搶劫勒索，通過虛擬貨幣和數字貨幣兌換洗錢等網絡犯罪，籌集了如此規模巨大的資金。」也就是說，朝鮮要求國際社會放寬對朝製裁，並對美國提出的恢復無核化談判的要求鎖上了門閂，卻在通過網絡犯罪、繞過製裁的船只非法轉運等方式賺取外匯，為其經濟提供了支撐。彭博社稱，朝鮮的網絡犯罪是支撐因製裁而無法正常運作的朝鮮經濟的生命線。 彭博社報道說，朝鮮實際上在30多個國家傳播名為「蘋果宙斯」的惡意代碼，從2019年到去年11月共賺取3.1640億美元（約3800億韓元）。這一數字僅次於因對朝製裁受限的每年4億美元（約4800億韓元）的煤炭出口額。 白宮21日表示：「拜登總統在向美國國務卿安東尼·布林肯發送的備忘錄中，根據《人口販賣受害者保護法》，將朝鮮、中國、俄羅斯等國家指定為禁止支援特定資金國。」如果被指定為禁止支援特定資金國，就不能得到美國政府機關的非人道主義資金支援或非貿易相關支援。美國國務院今年7月在《2021年人口販賣報告》中，將朝鮮和中國、俄羅斯等國一起列為最惡劣的人口販賣國家。

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