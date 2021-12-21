韓華Q-Cells在法國啓動太陽能發電站. December. 21, 2021 07:33. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 韓華解決方案的環保能源事業部門韓華Q-Cells 20日表示，在法國開始運營55MW（兆瓦）規模的太陽能發電站。 該發電廠位于法國中北部吉昂地區的75公頃（ha）土地上，由當地能源企業“Total Energy”建設。年最大電力産量爲64GWh（億瓦時），相當于國內2萬戶家庭一年的用電量。30年間還會産生55萬噸的二氧化碳減排效果。 該發電廠獲得了法國政府2011年引進的“碳足印制度”低碳認證。該制度是計算發電模塊制造過程中排放的二氧化碳總量，對碳排放量少的企業給予優惠，同時也是法國公共太陽能發電事業的投標參與資格。韓華Q-Cells今年在法國銷售的模塊中，70%是低碳認證産品。

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