韓裔選手在擁有百年曆史的“美國小姐”比賽中首度折冠. December. 20, 2021 07:37. by 金民 kimmin@donga.com. 韓裔第三代美國女性艾瑪•布洛伊斯(20歲)在1921年開始舉行的“美國小姐”選拔賽上，成爲首位奪得桂冠的韓裔選手。17日（當地時間），據《美聯社》等媒體報道，代表阿拉斯加州參賽的布洛伊斯前一天在美國東北部康涅狄格州擊敗50名競爭者，當選爲美國小姐。代表美國50個州及首都華盛頓的51名佳麗參加了此次大會。這是阿拉斯加代表團首次在該大會上奪冠。 布洛伊斯的母親是韓裔，父親是白人。她的外祖父母是韓國人，50多年前定居在阿拉斯加，她也是在那裏出生長大的。目前她在西部亞利桑那州立大學學習醫學。她表示，自己未來的志願是成爲一名皮膚科專門醫生，本次奪冠帶來的10萬美元（約1.2億韓元）獎金將用于學費。 布洛伊斯在接受阿拉斯加地區媒體采訪時表示：“韓裔選手獲得冠軍體現了‘美國小姐’的積極變化。很高興能代表亞洲人參賽。”她接著強調說：“雖然作爲一半是韓國人、一半是白人成長的過程很辛苦，但我想向大家證明，在美國分裂的時代，共鳴和開放的心態非常重要。” 布洛伊斯還坦率地公開了自己曾患過強迫性障礙、注意力缺乏多動障礙（ADHD）等的事實，從而受到了關注。她還跟隨患有唐氏綜合症的兄弟參加了爲發達殘疾人舉辦的“特殊奧運會”。對于“如果贊助公司的高層管理人員提出不合適的提議怎麽辦”的提問，她回答說：“女性不是物品，我不會聽任他們那樣對待我。”

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