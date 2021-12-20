危重患者連續兩天突破一千，應急醫療拉響崩潰警報. December. 20, 2021 07:37. by 李智雲記者、李智允記者 easy@donga.com,asap@donga.com. 韓國新冠感染危重患者人數連續兩天超過1000人。防疫當局表示，截至19日零時，住院治療中的危重患者共有1025人。前一天是1016人。從分階段恢復日常生活（與新冠共存）開始，繼確診患者迅速增加後，危重患者也迅速增加。與新冠共存的第一天即11月1日，有343名危重患者，但僅僅一個月時間就超過了700名。一周內又突破800人，6天後達到900人，4天後達到1000人。 雖然從18日開始實施了限製私人聚會人員和大眾利用設施營業時間的高強度防疫措施，但預計其效果將在兩三周後才能顯現。國家水利科學研究所15日公布的資料顯示，即使采取限製4名集會人員等「保持社交距離四級」措施，2周後危重患者仍將達到1147人。 政府擔心普通患者的診療出現問題。實際上，每個醫院急診室都有新冠患者，普通重癥患者和應急外傷患者的治療變得越來越困難。專家們表示：「如果現在發生安全事故而受傷，可能很難接受正常的急救治療。要想避免事故，只能無條件地蹲在家裏。」

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