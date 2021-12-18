《鱿魚遊戲》主演李政宰被《紐約時報》評爲電視新星. December. 18, 2021 07:42. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 奈飛原創韓劇《鱿魚遊戲》的主演李政宰和美國舊金山歌劇（SFO）的音樂總監金恩善（音）入選美國《紐約時報》（NYT）評選的年度“新星（breakout star）”名單。《紐約時報》16日（當地時間）公布了從電視、古典音樂、流行音樂、電影、舞蹈等領域評選出的年度新星明星。 《紐約時報》將李政宰與美國電視劇《保護區域的守護犬》的演員們一起選爲電視領域的新星。李政宰在《鱿魚遊戲》中飾演離婚後欠下賭債，爲了獲得巨額獎金而拼命投入生存遊戲的主人公成奇勳。《紐約時報》評價說：“李政宰並沒有把成奇勳刻畫成單純的英雄或流氓、橫衝直撞的傻瓜或娴熟的騙子等臉譜化的角色。他演繹出了面對難以用語言表達的恐懼的微妙的感情戲。” 金總監從今年8月開始工作的SFO成立于1923年，與紐約大都會歌劇院並稱美國兩大歌劇院。在北美大陸，她作爲女性首次擔任歌劇團音樂總監一職。在金大中政府擔任文化部長官的韓神大學客座教授金成宰是她的父親。 畢業于延世大學音樂學院和研究生院的她在德國斯圖加特音樂學院就讀的2008年，在西班牙赫蘇斯•洛佩斯科沃斯國際指揮比賽上奪冠，受到了人們的關注。之後她分別在法國巴黎國立歌劇院和法國廣播交響樂團擔任音樂總監。《紐約時報》報道說：“期待SFO在符合數字時代的歌劇變化方面發揮金總監的作用。”

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