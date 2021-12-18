現代汽車也進行了人事新老交替，三分之一的新管理人員是40多歲人士. December. 18, 2021 07:46. by 申東秦 shine@donga.com. 現代汽車集團17日進行了有史以來最大規模的人事調動，選任了203名新職員。在主要任職的研究開發（R&D）、勞務領域等部門的首長辭職的情況下，新補充了全體幹部的25%左右，試圖進行大換血。 現代汽車集團當天表示，進行了下半年幹部人事調整，選拔現代汽車66人、起亞21人、現代摩比斯 17人、現代建設15人、現代工程技術15人等。將每年130名左右的選拔規模增加了50%左右。 在此次人事調整中，沒有進行副會長和社長的人事調整。在新晉升的管理人員中，3人中就有1人是40多歲的人，以能力爲中心進行了新老交替。在R&D部門，新晉升的管理人員比率達到37%，把焦點放在了以實務爲主的人事上。現代汽車集團方面表示：“爲了迅速轉換業務資産組合並提高人力競爭力，我們在變化和革新方面調整了方向。” 集團領導層的大幅更替引人注目。從2008年開始全權負責勞務的副會長尹汝喆和兼任蔚山工廠廠長並參加勞資談判的社長河彥泰分別以顧問的身份同時辭職。爲加強現代汽車全球力量做出貢獻的總經理彼得•施雷爾和研究開發本部長阿爾伯特•比爾曼等外國人經營班子也將辭職，擔任顧問的角色。2016年至2020年擔任現代汽車代表的“財務通”李元熹社長和中國事業總負責人李光國社長也將以顧問的身份退下來。尹副會長負責的業務由鄭尚斌副社長接替，蔚山工廠廠長一職則由李東錫副社長擔任。中國事業將由李赫俊專務總管。接替比爾曼的是朴政國社長。 現代汽車在信息通信技術（ICT）、自動駕駛等新技術領域部署了新一代領軍人物。一直主導現代汽車電子系統的信息娛樂和電子開發中心負責人秋教雄、引領産品陣容優化的未來成長企劃室室長金興洙、爲加強設計競爭力做出貢獻的現代設計中心負責人李相烨等人分別從專務晉升爲副社長。在2017年38歲時成爲集團最年輕管理人員的自動駕駛事業部部長張雄俊時隔4年成爲專務。 此外，還有旨在加強新興市場的人事安排。印度地區本部長金善燮專務被任命爲全球事業管理本部長（副社長），俄羅斯地區本部長吳益均專務也晉升爲副社長。 在戰略領域注入了大量外部人才。NHN最高技術負責人（CTO）出身的副社長陳恩淑被任命爲現代汽車ICT革新本部長。負責現代汽車高級化戰略的捷恩斯首席品牌官（CBO）一職聘請了賓利出身的格拉漢姆•羅素常務。

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