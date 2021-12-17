只有真正受到傷害才能活下去. December. 17, 2021 07:48. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 親眼撞破妻子外遇的家福（西島秀俊飾）在沒有勇氣問妻子出軌原因的情況下，突然迎來了妻子的死亡。兩年後，受邀參加廣島戲劇節而准備作品的家福在那裏見到了自己的專職司機渡利（三浦透子飾）。電影《駕駛我的車Drive My Car）》講述的是兩人逐漸建立關系，隨著被傷口封印的心逐漸恢複的過程。這部電影在今年的戛納國國際電影節上獲得了最佳劇本獎，還獲得了明年金球獎最佳外語片獎的提名。 在23日國內首映之前，16日記者通過視頻采訪了本片導演濱口龍介（43歲）。濱口龍介導演以《歡樂時光》（2015年）、《夜以繼日》（2018年）、《間諜之妻》（2020年）而出名，並通過這部電影成爲了世界矚目的日本年輕導演。他說：“獲得了獎和好評，可以報答辛苦工作的各位。”此次作品與朴有林等韓國演員及工作人員合作。他說：“11年前和韓國電影學院共同制作了《深度》。在最近的國家韓國，這裏有許多地方與日本不同，這給我帶來了很多刺激，很高興能再次合作。” 該片以2014年發行的村上春樹（72歲）的小說集《沒有女人的男人》中收錄的同名短篇小說爲基礎制作而成。制片人的第一個提議是將村上春樹的其他短篇拍成電影，但導演卻說“如果是《駕駛我的車》就可以制作”，並反過來提議。他說：“如果說小說側重描繪人物的內心世界，拍成電影的話動作就很重要。在《駕駛我的車》中出現了汽車，汽車的移動可能會影響人物的行動，所以選擇了它。” 最終，家福表示“我應該去接受真正的傷害”，並決定直面痛苦。這是根據村上春樹的短篇小說集《木野》中出現的“我在該受傷的時候沒有受到充分的傷害”的台詞改編的。導演說：“家福不僅在自己的生活中，在夫妻關系上也高估了自己。在直視沒有想象中強大的自己的過程中，可以看出他人的珍貴。我想，只有認識到這一點，才能開始與他人的關系。” 在開車的場面中沈默不語，在演戲的場面中出現日語、韓語、英語等多種語言。這說明即使不使用同一種語言，即使不說話，也有可以分享的故事。 “還能怎麽辦？也只能繼續活下去了。”在影片結尾，用手語傳給家福的這句台詞也向我們傳達了“共同生活”的意義。”

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