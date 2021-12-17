伍茲和兒子查理，連在球場上吸鼻子的樣子也一模一樣. December. 17, 2021 07:49. by 姜泓求 windup@donga.com. 血緣是不會騙人的。 19日至20日（韓國時間）在美國佛羅裏達州奧蘭多裏茨卡爾頓高爾夫俱樂部舉行的邀請賽—PNC錦標賽上，所有的焦點都集中在“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（46歲•美國）身上。因爲這是2月份遭遇交通事故的伍茲經過長時間的康複後參加的首場比賽。 伍茲受到關注還有另一個原因。由于連續2年與兒子查理（12歲）一起參賽，很多球迷期待與去年比賽時成爲話題的伍茲父子像是一個模子倒出來的樣子。兩人從一號木揮杆到推杆動作，甚至連比賽中的小習慣也有很多相似的地方。 在社交網絡服務（SNS）上，剪輯伍茲父子像是一個模子刻出來的動作的視頻成爲了話題。去年12月，在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽YouTube頻道上上傳的伍茲父子視頻創下了近30萬次的點擊量。伍茲在今年比賽前觀看了相關視頻，他說：“有兩個相似的地方很顯眼。開球後抽到球座的時機和摸鼻子的習慣很相似。”他解釋說，兩人都有過敏症狀，每當刮風時就會吸鼻子等，在高爾夫球場上遭遇困難。伍茲看著像自己一樣進行下勾拳慶祝的查理，感歎說“太棒了（Awesome）”。去年與查理一同參賽，在20個隊伍中並列第7位的伍茲當時曾表示：“留下了一生難忘的回憶。” 爲了“高爾夫皇帝”的回歸，贊助公司也開始忙碌起來。伍茲在自己的推特上表示，他計劃在比賽期間使用普利司通公司的新標准球。有人預測說，該公司將推出計劃于明年上市的泰勒梅（TaylorMade）新球杆産品。 伍茲計劃，在正式比賽前一天的18日參加職業-業余配對賽第二天的日程。伍茲並不是與兒子查理並肩作戰，而是與好友馬特•庫查爾（43歲）並肩作戰。雖然是職業-業余配對賽，但卻意外地會有電視轉播。

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