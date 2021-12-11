羅馬帝國是如何成爲傳奇的？. December. 11, 2021 07:11. by 金基潤記者 pep@donga.com. 書中揭示了給羅馬帝國帶來最大影響的凱撒、奧古斯都、戴克裏先、君士坦丁。作者是首爾大學曆史教育系教授，他認爲四個人物拯救了處于危機中的羅馬，奠定了大帝國的基礎。通過這些人，還討論了帶來時代轉換的領導能力。 羅馬萌生于意大利山溝。此後，它跨越地中海，建立了擴展到亞洲和非洲的大帝國，建立了西方文明的根基。羅馬帝國初期，在歐洲境內實現最大勢力擴張的是凱撒。以埃及爲中心，將勢力延伸到東方世界的凱撒逐漸成爲了一名獨裁者，後來被布魯圖暗殺。 隨後登場的奧古斯都是鞏固凱撒建立的帝國框架的人物。他恢複了元老院的地位。爲了羅馬市民可以隨時用水，他建造的渡槽（水道橋）至今仍在歐洲各地留下了痕迹。他被評價爲開啓了意味著帝國的全盛期和和平期的“羅馬和平時期（Pax Romana）”的人物。戴克裏先是在50年間平息了18名皇帝統治的軍人皇帝時代的混亂的人物。在如今的克羅地亞地區以解放奴隸的兒子身份出生的他，憑借超越身份的統治術登上了權力寶座。把帝國分爲東西羅馬，還設立了副皇帝。此後，君士坦丁經過米蘭敕令，承認了基督教。此後他平息宗教矛盾，于公元324年將拜占庭（現伊斯坦布爾）確定爲新首都。 從風靡20世紀90年代的鹽野七生的《羅馬人的故事》到多樣的《希臘•羅馬神話》，身處異國他鄉的我們至今仍堅持不懈地前往羅馬。作者表示：“羅馬爲我們今天生活的民主共和國奠定了基礎，曾是羅馬國教的基督教是我們國家23%的國民信奉的宗教。因爲通過在私人、公共領域深入我們內部的羅馬史，我們找到了新時代需要的答案。”但他同時也補充說，“是否一邊倒地贊揚帝國的成功，還需要經過哲學的省察。”

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