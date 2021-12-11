為實現碳中和，韓國政府和民間企業將在2025年前投資94萬億韓元. December. 11, 2021 07:12. by 具特敎 kootg@donga.com. 韓國政府和民間企業表示：「為了在能源領域實現碳中和，到2025年為止將投資94萬億韓元以上。」對於因碳中和而可能面臨雇用危機的地區，將指定為「正義轉變特別區」並加強支援。有批評意見認為，由於政府對企業提出過高的目標，產業界無法拿出費用負擔推算值或具體的應對方案。 政府10日在青瓦臺舉行了「邀請碳中和企業戰略報告會」，發表了《產業·能源碳中和大轉變藍圖和戰略》。這是為迎接碳中和藍圖宣布一周年而舉行的活動。截止到2025年，政府和民間企業將在能源領域投資94萬億韓元以上。其中，政府將投入約61萬億韓元，把城市、空間、生活基礎設施轉換為綠色環保型，並將其用於推廣低碳能源的「綠色新政」計劃。 政府還將製定金融、稅製支援對策。在碳減排技術中，「新增長源泉技術研發」的稅額減免對象將從13項擴大到59項。大型和中堅企業最多可以獲得30%的稅額減免，中小企業可以獲得40%的稅額減免。另外，還將有35萬億韓元規模的金融支援，給碳中和企業提供利率優惠。明年碳中和研發預算將擴大到今年的2倍，達到4082億韓元。 政府將對因碳中和轉變而面臨困難的產業和地區加強支援。現有的加油站可以轉換成可以充電、充電的「環保能源超級站」；將預計會發生工作崗位減少等急劇變化的地區定為「正義轉變特別地區」。計劃在明年3月實施相關法律後具體製定方案。 韓國經營者總協會保健環境組組長姜秉烈（音）表示：「由於費用估算不明確，無法製定長期援助方案，企業也對投資持消極態度。應該大幅加強長期研發及稅製援助等獎勵措施。」

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