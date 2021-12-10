三星電子一下子變年輕，4名30多歲的常務和10名40多歲的副社長登場. December. 10, 2021 07:47. by 郭道英 now@donga.com. 三星電子提拔了有史以來最多的30多歲的常務和40多歲的副社長（相當于副總經理）。不論職位和年齡，大舉選拔具備實力的年輕人才爲下任首席執行官（CEO）候選群。 三星電子9日公布了晉升包括68名副社長、113名常務、1名專業人員、16名精通人員在內的198人的2022年度定期管理人員人事調動結果。 30多歲的常務有4人，40多歲的副總經理有10人。40多歲的副總經理是曆史上最多的，30多歲的常務是繼2012年末有4人被提拔之後人數最多的。最年輕的副總經理是語音識別專家、谷歌•微軟（MS）軟件工程師出身的副總經理金燦佑（45歲）。中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）處理器設計專家朴成範常務（37歲）晉升之後成爲最年輕的常務。 外國人和女性管理人員晉升任命17人，比去年增加7人。爲配合成爲消費者經驗和服務平台的“新三星”的大旗，公司配備了多名軟件優秀人才擔任高管，晉升了消費者經驗相關領域的主要人才。 三星電子副會長李在镕當天結束了爲期四天的阿拉伯聯合酋長國（UAE）)出差，他說：“我看到了其他國家和産業爲未來做了怎樣的准備。”隨著李副會長的回國，完成了2022年度社長團、管理人員人事調整的三星電子將通過內部人事調整，爲明年的經營做好准備。

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