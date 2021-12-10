拜登稱「不向烏克蘭派兵」，從「強硬應對」後退一步. December. 10, 2021 07:47. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國總統拜登就為阻止俄羅斯進攻烏克蘭而派遣美軍的方案表示：「沒有相關計劃。」他還就俄羅斯一直要求禁止北大西洋公約組織（北約）東擴的要求表示：「將討論俄羅斯的擔憂。」對此，東歐北約盟國抗議說：「美國是在向俄羅斯讓步。」 拜登8日接受記者采訪時表示：「在10日之前， 將公布舉行不僅包括美國，還有至少4個北約盟國和俄羅斯參加的高級別會談的方案。」這距離前一天他與俄羅斯總統普京舉行視頻首腦會談時警告要采取強有力的經濟軍事製裁僅過一天。拜登就高層會談議題表示：「這是為了降低俄羅斯對北約大規模行動的擔憂和東部戰線矛盾的程度，我們能夠討論的折中方案。」 對於「是否排除派遣地面部隊的可能性」的提問，拜登回答說：「是的。我們不考慮這個問題。」即，在俄羅斯反對烏克蘭加入北約的情況下，不能向尚未加入北約的烏克蘭直接派遣美軍。 普京當天也在記者會上表示：「為討論烏克蘭問題，將製定安全相關提案草案，並在一周之內轉交給美國。」 在美俄首腦強調外交解決方法的情況下，北約東歐成員國擔心，美國可能會對俄羅斯明文規定禁止擴張北約的要求做出讓步。據英國《金融時報》報道，北約東歐成員國一名高層人士反駁說：「在任何情況下，都不能有（美國）關於歐洲安保的保證。」另一名北約成員國人士也表示，「要同俄羅斯妥協的討論，應該從根本上斬斷」，認為東歐北約成員國中有6個以上成員國同意這一說法。 隨著同盟的強烈反對，白宮也出面平息。白宮表示，拜登將於9日與烏克蘭、捷克、愛沙尼亞等9個東歐北約成員國首腦通電話。

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