托特納姆熱刺隊內出現大量新冠病毒確診病例，與EPL事務局討論比賽延期問題. December. 09, 2021 07:30. by 金東昱 creating@donga.com. 據悉，在孫興慜（29歲•托特納姆熱刺隊•照片）感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的傳聞喧囂塵上的情況下，托特納姆熱刺俱樂部正在與英超聯賽（EPL）事務局方面討論比賽延期問題。 英國《天空體育》等媒體8日報道說，歐洲足球聯盟（UEFA）將按計劃于10日在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行2021~2022賽季歐協聯小組賽比賽。 據英國BBC、衛報等報道，EPL事務局實施的基因擴增（PCR）檢查結果顯示，熱刺俱樂部一線隊的6、7名球員新冠病毒檢測呈陽性反應。《足球內幕新聞》報道說，孫興慜也被確診爲陽性。除孫興慜外，盧卡斯•莫拉、伊默松•勞亞爾、布裏安•希爾、本•戴維斯、克裏斯蒂安•羅梅羅等人也被確診感染新冠病毒。 孫興慜在10月熱刺隊出現2名確診患者時，也和希爾一起被指定爲確診患者。但是追加檢查結果爲陰性，因此以突發事件結束。托特納姆熱刺隊7日（當地時間）通過官方推特上傳了去年在與伯恩利隊的比賽中孫興慜打進73米一騎絕塵進球的視頻，並寫道“當天孫興民成功進球”。 據悉，熱刺隊沒有正式公布孫興慜等球員是否確診感染新冠病毒，正在等待PCR檢測結果。根據防疫方針，被確診爲陽性的患者要進行爲期10天的隔離。熱刺隊將于10日與雷恩隊進行歐協聯比賽，12日與布萊頓隊、17日與萊斯特城隊進行英超比賽。確診患者3場比賽均無法上場。 EPL規定，如果有包括守門員在內的14名以上球員，UEFA規定有13名以上球員，比賽就會正常進行。據悉，熱刺隊已開始與EPL事務局討論布萊頓戰的進行與否。

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